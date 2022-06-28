В ДНР под обстрелами ВСУ за сутки погибли 5 и были ранены 24 мирных жителя

От военных действий продолжают страдать мирные жители. Фото: кадр из видео УНМ ДНР

За прошедшие сутки в ДНР зафиксировали 26 фактов ведения огня со стороны украинских войск. За это время они выпустили по Республике 162 боеприпаса. При этом использовали реактивные системы залпового огня «Град», артиллерию калибром 152 и 122 миллиметра, а также 120-миллметровые минометы. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Куйбышевский и Петровский районы), Макеевка (Червоногвардеский район), Доломитное, Гольмовский, Новобахмутовка, Минеральное, Ясиноватая, Еленовка и Докучаевск, - проинформировали наблюдатели.

Уточняется, что обстрелы привели к гибели пяти мирных жителей в Макеевке и Ясиноватой, в том числе с ранее освобожденной территории - города Светлодарск. Ранения получили 24 человека, в том числе двое детей 2007 года рождения.

Кроме того, в Республике были повреждены 28 домов и 12 объектов гражданской инфраструктуры.

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