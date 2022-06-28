Два мирных жителя погибли при обстреле Светлодарска в ЛНР

От удара ракеты пострадали мирные люди. Фото (иллюстрация): УНМ ЛНР

За прошедшие сутки украинские войска дважды обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там уточнили, что под огнем противника оказались два населенных пункта Республики. Есть пострадавшие и жертвы.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы два обстрела по населенным пунктам Зимогорье и Светлодарск с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» (одна ракета) и станковых противотанковых гранатометов (четыре гранаты). В результате обстрелов в Светлодарске два мирных жителя погибли и четыре человека получили ранения, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские силовики нанесли массированный удар ракетами «Точка-У» по территории ЛНР. В небе над Республикой работала система ПВО, сбившая боеприпасы над Стахановым, Брянкой и поселком Тепличное. Сообщалось о массовых разрушениях и пострадавших людях.

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