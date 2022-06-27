Жители Донбасса положительно восприняли возможность обменять водительские удостоверения на российские без экзаменов

Дончане и луганчане смогут без проблем поменять украинские водительские удостоверения на российские Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Жители Донбасса положительно восприняли возможность обменять свои национальные водительские удостоверения на российские без экзаменов. Постановление Правительства РФ № 1143 от 25 июня 2022 года было сегодня опубликовано на портале правовой информации.

- Мы все больше де-факто становимся Россией. Тем более, что этим решением снимается масса проблем для водителей, которые въезжают на территорию России, - прокомментировал дончанини Андрей Борисов.

В постановлении говорится: «Установить, что обмен иностранных национальных водительских удостоверений, выданных компетентными органами ДНР, ЛНР и Украины, на российские национальные водительские удостоверения производится без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами».

Решение распространяется на граждан ДНР и ЛНР с республиканскими паспортами; лиц, получивших российское гражданство в упрощенном порядке, и проживающих в Республиках или переехавших на постоянное проживание в Россию; беженцев из Донбасса и Украины с украинскими паспортами и лиц без гражданства, въехавших в РФ после 21 февраля 2022 года.

Уточняется, что беженцы с украинским гражданством или лица без гражданства должны предоставить разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников.

Постановление вступило в силу с момента опубликования. Оно будет действовать до 1 марта 2023 года.

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