В Мариуполе задержали пенсионера, которого подозревают в двойном убийстве. Фото: МВД ДНР

Мариуполе полицейские задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве двух человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД Донецкой Народной Республики.

- Сотрудники сектора уголовного розыска Приморского РО Мариупольского ГУ МВД Донецкой Народной Республики задержали пенсионера, который нанес двум горожанам смертельные ножевые ранения. За совершение особо тяжкого преступления фигуранту грозит высшая мера наказания, - сказали в МВД.

Как установили оперативники, злоумышленник на почве внезапно возникших неприязненных отношений стал наносить оппонентам ножевые ранения. От полученных травм мужчины скончались. С ними была пожилая женщина, которая также получила тяжелые увечья и была госпитализирована. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного пункта «а» части 2 статьи 106 УК ДНР («Убийство двух или более лиц»), а также части 3 статьи 29, части 1 статьи 106 УК ДНР («Покушение на убийство»).

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