В Мариуполе на территории «Азовстали» найдены останки 172 украинских боевиков

В Мариуполе шли жестокие кровопролитные бои. Фото: УНМ ДНР

Тела 172 украинских военных найдены на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Генпрокуратуры ДНР.

- Следователями Генеральной прокуратуры ДНР совместно с сотрудниками МВД и МЧС ДНР продолжается работа по обследованию территории города Мариуполя, в том числе комбината «Азовсталь». На территории указанного предприятия на данный момент выявлены останки 172 украинских военнослужащих, — отметили в надзорном ведомстве.

Генпрокуратура ДНР также обнародовала персональные данные 52 украинских боевиков, чьи останки эксгумированы на месте массового захоронения в парке имени Петровского на севере Мариуполя. В списках помимо имен указаны звания, должности, подразделения и даты смерти.

- Следователи прокуратуры ДНР совместно с коллегами из Следственного комитета России на месте происшествия обнаружили списки с установочными данными захороненных, что позволило их идентифицировать, — говорится в сообщении.

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