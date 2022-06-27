Глава ДНР вручил сотрудникам Следственного комитета России знаки отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой»

Глава ДНР Денис Пушилин. Фото: REUTERS

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики проводят очень важную работу для будущего трибунала, сообщает в телеграм Глава ДНР Денис Пушилин.

- Они расследуют преступления украинских неонацистов против пленных, ведут уголовные дела по фактам жестокого обращения с гражданским населением, фиксируют случаи участия наемников в совершении преступных действий, дают им правовую оценку. Благодаря такой работе собрана огромная доказательная база преступлений противника, - рассказал Денис Владимирович.

Сегодня Глава ДНР вручил сотрудникам Следственного комитета РФ знаки отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени.

- Эта заслуженная награда - лишь малое проявление нашей благодарности за все, что делает СК РФ в Донбассе. А кроме основной деятельности, его сотрудники оказывают поддержку беженцам, раздают гуманитарную помощь, - сказал он. - Уверен, что благодаря совместной работе Следственного комитета России и Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики ни один военный преступник не останется безнаказанным и мир сможет узнать масштабы преступлений украинского режима.

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