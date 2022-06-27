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Политика27 июня 2022 16:54

Глава ДНР вручил сотрудникам Следственного комитета России знаки отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой»

Денис Пушилин сказал, что это лишь малое проявление нашей благодарности за все, что делает СК РФ в Донбассе
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Глава ДНР Денис Пушилин. Фото: REUTERS

Глава ДНР Денис Пушилин. Фото: REUTERS

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики проводят очень важную работу для будущего трибунала, сообщает в телеграм Глава ДНР Денис Пушилин.

- Они расследуют преступления украинских неонацистов против пленных, ведут уголовные дела по фактам жестокого обращения с гражданским населением, фиксируют случаи участия наемников в совершении преступных действий, дают им правовую оценку. Благодаря такой работе собрана огромная доказательная база преступлений противника, - рассказал Денис Владимирович.

Сегодня Глава ДНР вручил сотрудникам Следственного комитета РФ знаки отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени.

- Эта заслуженная награда - лишь малое проявление нашей благодарности за все, что делает СК РФ в Донбассе. А кроме основной деятельности, его сотрудники оказывают поддержку беженцам, раздают гуманитарную помощь, - сказал он. - Уверен, что благодаря совместной работе Следственного комитета России и Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики ни один военный преступник не останется безнаказанным и мир сможет узнать масштабы преступлений украинского режима.

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