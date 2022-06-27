На границе ДНР и РФ для доставки стройматериалов на восстановление открыли новый пункт пропуска

КПП «Ульяновское — Шрамко» расположен в Амвросиевском районе. Фото: МДС ДНР

Новый пропускной пункт открылся на границе с Россией в Амвросиевском районе для перемещения товаров и транспорта в рамках восстановительных работ. Об этом сегодня сообщили в Министерстве промышленности и торговли ДНР.

- С 24 июня через пункт пропуска «Ульяновское — Шрамко» на границе с Российской Федерацией организован в круглосуточном режиме пропуск товаров и транспортных средств, исключительно перемещаемых в рамках выполнения мероприятий, связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, восстановлением поврежденных и разрушенных объектов, расположенных на территории ДНР, — отметили в ведомстве.

Напомним, что сейчас на границе ДНР и России действуют три автомобильных пункта, через которые осуществляется пропуск гражданских лиц и коммерческих грузов: «Мариновка», «Успенка» и «Новоазовск». В Амвросиевском районе также расположены пункт пропуска местного значения, который могут пересечь только пешеходы, и железнодорожный.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе создан Фонд восстановления города

Российские регионы активно включились в восстановление разрушенной инфраструктуры городов и районов ДНР (подробнее)