В Петровском районе Донецка ранена женщина

В Донецке ранена мирная жительница
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Сегодня, 27 июня, украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка.
- В Петровском районе города по улице Вересаева ранена женщина, - говорится в сообщении.
Раненой оказали медицинскую помощь.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Петровского района повреждено: ул. Катовицкая, 74 (фасад и остекление магазина «Приволье»); ул. Родниковая, 1а (остекление здания на территории республиканского реабилитационного центра Министерства здравоохранения ДНР); ул. Знаменская, 2а (крыша боксового здания Петровского Восточного района РЭС), ул. Знаменская, 32 (повреждена кровля и остекление окон частного жилого дома).
Ранее сегодня сообщалось о двух погибших и трех раненых мирных жителях Макеевки в результате артудара ВСУ. В результате обстрела вооруженными формированиями Украины Ясиноватой ранены двое мирных жителей.
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