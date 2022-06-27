В Петровском районе Донецка ранена женщина

В Донецке ранена мирная жительница Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 27 июня, украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка.

- В Петровском районе города по улице Вересаева ранена женщина, - говорится в сообщении.

Раненой оказали медицинскую помощь.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Петровского района повреждено: ул. Катовицкая, 74 (фасад и остекление магазина «Приволье»); ул. Родниковая, 1а (остекление здания на территории республиканского реабилитационного центра Министерства здравоохранения ДНР); ул. Знаменская, 2а (крыша боксового здания Петровского Восточного района РЭС), ул. Знаменская, 32 (повреждена кровля и остекление окон частного жилого дома).

Ранее сегодня сообщалось о двух погибших и трех раненых мирных жителях Макеевки в результате артудара ВСУ. В результате обстрела вооруженными формированиями Украины Ясиноватой ранены двое мирных жителей.

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