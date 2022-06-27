В Ясиноватой ранены два мирных жителя

Украинские боевики не прекращают обстрелов. Фото: Дмитрий Шевченко

Сегодня, 27 июня, в результате обстрела вооруженными формированиями Украины (ВФУ) Ясиноватой ранены двое мирных жителей. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в телеграм добавил:

- В результате очередного обстрела ВФУ Ясиноватой ранение получили женщина 1972 г.р. и мужчина 1984 г.р.

Раннее сообщалось, что ВФУ за сутки 33 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 254 боеприпаса. Под вражеским огнем оказались: Донецк (Кировский и Куйбышевский район, Горловка (пос. шахты им. Гагарина), Новобахмутовка, Гольмовский, Доломитное, Байрак, Доля, Пантелеймоновка, Старомихайловка, Еленовка, Луганское.

За прошедшие сутки двое мирных жителей погибли в Горловке и Доле, - еще девять человек в Куйбышевском районе Донецка и Горловке, в том числе двое мужчин с ранее освобожденной территории – Светлодарска и Никольского – ранены.

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