ВСУ нанесли артудар по Макеевке: Один мирный житель погиб, еще трое – ранены

В городе-спутнике Донецка ранены трое мирных жителей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 27 июня, в результате обстрела вооруженных формирований Украины (ВФУ) Червоногвардейского района Макеевки получили ранения 3 мирных жителя, еще 1 человек погиб. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

Раннее сообщалось, что ВФУ за сутки 33 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 254 боеприпаса. Под вражеским огнем оказались: Донецк (Кировский и Куйбышевский район, Горловка (пос. шахты им. Гагарина), Новобахмутовка, Гольмовский, Доломитное, Байрак, Доля, Пантелеймоновка, Старомихайловка, Еленовка, Луганское.

Противник применял РСЗО «Град», артиллерию 152 и 122 мм, миномет 120 мм. За прошедшие сутки двое мирных жителей погибли в Горловке и Доле, - еще девять человек в Куйбышевском районе Донецка и Горловке, в том числе двое мужчин с ранее освобожденной территории – Светлодарска и Никольского – ранены.

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