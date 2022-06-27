В ДНР назвали виновных в обстреле Донецка 25 июня

По проспекту Партизанскому повреждена остановка общественного транспорта

25 июня ВФУ обстреляли Киевский район Донецка с применением артиллерийских систем калибром 155 мм. Об этом сообщает СЦКК ДНР.

- Военные эксперты СЦКК ДНР уточнили направление ведения огня. Так, ВФУ вели обстрел жилых кварталов Донецка со своих позиций расположенных в районе населенного пункта Сокол, - говорится в сводке.

- Это зона ответственности 25-й Отдельной воздушно-десантной бригады, командир - полковник Кураш Евгений Юрьевич. Начальник артиллерии 25 ОВДБР – подполковник Капитула Владимир Викторович, - подчеркивается в сообщении.

Огонь по жилым кварталам Донецка противник все также ведет из вооружения поставленного ВФУ странами НАТО.

Зафиксированы повреждения по следующим адресам: ул. Жмуры, 1 (полностью уничтожен магазин продовольственных товаров); ул. Жмуры, 18 (многоквартирный жилой дом, в результате возгорания полностью выгорели две квартиры). По проспекту Партизанскому повреждена остановка общественного транспорта.

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