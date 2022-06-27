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Политика27 июня 2022 10:04

В ДНР назвали виновных в обстреле Донецка 25 июня

Военный эксперты уточнили направление, откуда прилетели смертоносные снаряды
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
По проспекту Партизанскому повреждена остановка общественного транспорта

По проспекту Партизанскому повреждена остановка общественного транспорта

25 июня ВФУ обстреляли Киевский район Донецка с применением артиллерийских систем калибром 155 мм. Об этом сообщает СЦКК ДНР.

- Военные эксперты СЦКК ДНР уточнили направление ведения огня. Так, ВФУ вели обстрел жилых кварталов Донецка со своих позиций расположенных в районе населенного пункта Сокол, - говорится в сводке.

- Это зона ответственности 25-й Отдельной воздушно-десантной бригады, командир - полковник Кураш Евгений Юрьевич. Начальник артиллерии 25 ОВДБР – подполковник Капитула Владимир Викторович, - подчеркивается в сообщении.

Огонь по жилым кварталам Донецка противник все также ведет из вооружения поставленного ВФУ странами НАТО.

Зафиксированы повреждения по следующим адресам: ул. Жмуры, 1 (полностью уничтожен магазин продовольственных товаров); ул. Жмуры, 18 (многоквартирный жилой дом, в результате возгорания полностью выгорели две квартиры). По проспекту Партизанскому повреждена остановка общественного транспорта.

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