В Донецке за неделю родилось 48 малышей

В столице ДНР за неделю родилось 48 малышей. Фото: Телеграм/Алексей Кулемзин

На прошлой неделе в Донецке родилось 48 малышей: 27 мальчиков и 21 девочка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- У семьи из Ленинского района двойня - девчонки! – рассказал градоначальник.

Алексей Валерьевич пожелал новорожденным дончанам крепкого здоровья, а родителям – радости и только приятных волнений!

Несмотря на то, что столица Донецкой Народной Республики постоянно подвергается артударам украинских боевиков, город держится молодцом. Работают все службы, горожане без лишней необходимости не покидают своих укрытий. Налажена поставка воды, в магазинах есть продукты, а в аптеках – лекарства. Не исключено, что уже скоро вода пойдет и из кранов дончан.

Напомним, что ВСУ за минувшие сутки 33 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 254 боеприпаса. По данным СЦКК ДНР, под вражеским огнем оказались: Донецк (Кировский и Куйбышевский район, Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Новобахмутовка, Гольмовский, Доломитное, Байрак, Доля, Пантелеймоновка, Старомихайловка, Еленовка и Луганское.

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