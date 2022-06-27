В ДНР за сутки в результате обстрелов ВСУ погибли двое мирных жителей, еще девять – ранены

За сутки в Республике погибли два мирных жителя. Фото: Архив «КП»

В ДНР в результате обстрелов ВСУ за минувшие сутки погибли двое мирных жителей, еще девять – ранены. Об этом сегодня сообщили в СЦКК ДНР.

Украинские боевики за этот период выпустили 254 боеприпаса по городам и селам Республики.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц - в Горловке и Доле. Ранения различной степени тяжести получили девять гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Горловке, в том числе двое мужчин с ранее освобожденной территории - Светлодарска и Никольского, - говорится в сообщении.

Кроме этого, при исполнении служебных обязанностей по фиксации военных преступлений украинских боевиков ранен сотрудник СЦКК.

В прошедшие сутки под вражеским огнем оказались: Донецк (Кировский и Куйбышевский район, Горловка (пос. шахты им. Гагарина), Новобахмутовка, Гольмовский, Доломитное, Байрак, Доля, Пантелеймоновка, Старомихайловка, Еленовка и Луганское.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ты увидишь Победу, Батя!» В ДНР почтили память первого Главы Республики Александра Захарченко

26 июня Александру Захарченко исполнилось бы 46 лет (подробнее)