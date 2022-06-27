График подвоза воды в Донецке на 27 июня: власти опубликовали список адресов

Ситуация с водоснабжением в Донецкой Народной Республике остается сложной из-за непрекращающихся украинских обстрелов. В связи с этим власти города Донецка организовали подвоз технической и питьевой воды населению. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Мэр уточнил, что 27 июня воду для жителей столицы и административно подчиненных ей населенных пунктов привезут по следующим адресам.

График подвоза питьевой воды в Донецке

Будённовский район:

- ул. Токмакская, 33 (с 15:00 до 17:00).

Кировский район:

- ул. Куприна, 227 (с 10:30 до 12:00);

- ул. Заря Коммунизма, 126 (с 12:00 до 13:30);

- ул. Иваницкого, 11 (с 14:30 до 15:30);

- ул. Рублева, 12 (с 15:30 до 17:00).

Киевский район:

- ул. Левицкого, 29 (с 15:00 до 17:00).

Куйбышевский район:

- ул. Шахтерской Славы, 7 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Порт-Артурная, 3 (с 10:30 до 12:00);

- ул. Корниенко, 95 (с 12:00 до 13:30);

- ул. Алексея Толстого, 101 (с 15:00 до 17:00).

Ленинский район:

- ул. Малахова, 5 (с 10:00 до 17:00).

Петровский район:

- ул. Гималайская (с 10:00 до 16:00);

- ул. Бойцевая (с 10:00 до 16:00).

Пролетарский район:

- ул. Низменная, 12 (с 10:30 до 12:00);

- ул. Макеевская, 11 (с 12:00 до 13:30);

Моспино:

- ул. Грузская, 16 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Совхозная, 8 (с 12:00 до 14:00);

- ул. Линейная, 30 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Надречная, 16 (с 12:00 до 14:00).

График подвоза технической воды в Донецке

Калининский район:

- ул. Луцкая, 15 (с 10:00 до 13:00);

- пр. Мира, 80, 107 (с 10:00 до 13:00).

Кировский район:

- пгт. Старомихайловка, ул. Ленина, 1 (в течение дня);

- ул. Токарева, 88а (в течение дня).

Куйбышевский район:

- ул. Нарвская, 9 (в течение дня);

- ул. Краснознаменная, 86 (в течение дня).

Ленинский район:

- ул. Пилотная, 28 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Кучука, 43 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Одесская, 171 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Сахалинская, 52 (с 14:00 до 16:00).

- В зависимости от оперативной обстановки в городе время прибытия автоцистерн с водой может корректироваться, - сообщил Алексей Валерьевич.

Городские власти просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

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