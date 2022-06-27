Украинские боевики за сутки 33 раза обстреляли ДНР

ВФУ за сутки 33 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 254 боеприпаса. Об этом сообщает СЦКК ДНР.

- Под вражеским огнем оказались: Донецк (Кировский и Куйбышевский район, Горловка (пос. шахты им. Гагарина), Новобахмутовка, Гольмовский, Доломитное, Байрак, Доля, Пантелеймоновка, Старомихайловка, Еленовка, Луганское, - говорится в сообщении.

Противник применял РСЗО «Град», артиллерию 152 и 122 мм, миномет 120 мм.

За прошедшие сутки двое мирных жителей погибли в Горловке и Доле, - еще девять человек в Куйбышевском районе Донецка и Горловке, в том числе двое мужчин с ранее освобожденной территории – Светлодарска и Никольского – ранены.

Также, при исполнении своих служебных обязанностей по фиксации военных преступлений ВФУ против гражданского населения ранен военный эксперт СЦКК ДНР.

Повреждено 18 домов в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, Горловке и Доле, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.

Напомним, что в предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксировано 29 обстрелов.

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