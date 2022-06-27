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Политика27 июня 2022 6:12

Украинские боевики за сутки 33 раза обстреляли ДНР

Под огнем ВФУ оказались 11 городов и сел
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Украинские боевики за сутки 33 раза обстреляли ДНР

Украинские боевики за сутки 33 раза обстреляли ДНР

ВФУ за сутки 33 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 254 боеприпаса. Об этом сообщает СЦКК ДНР.

- Под вражеским огнем оказались: Донецк (Кировский и Куйбышевский район, Горловка (пос. шахты им. Гагарина), Новобахмутовка, Гольмовский, Доломитное, Байрак, Доля, Пантелеймоновка, Старомихайловка, Еленовка, Луганское, - говорится в сообщении.

Противник применял РСЗО «Град», артиллерию 152 и 122 мм, миномет 120 мм.

За прошедшие сутки двое мирных жителей погибли в Горловке и Доле, - еще девять человек в Куйбышевском районе Донецка и Горловке, в том числе двое мужчин с ранее освобожденной территории – Светлодарска и Никольского – ранены.

Также, при исполнении своих служебных обязанностей по фиксации военных преступлений ВФУ против гражданского населения ранен военный эксперт СЦКК ДНР.

Повреждено 18 домов в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, Горловке и Доле, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.

Напомним, что в предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксировано 29 обстрелов.

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