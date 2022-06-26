В Донбассе уничтожены две огневые позиции ВСУ в окрестностях Донецка и Горловки

Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Первомайское и Курдюмовка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военнослужащие Донецкой Народной Республики при поддержке российских военных в течение дня сумели подавить две огневые позиции украинских силовиков, расположенные в окрестностях Донецка и Горловки. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По словам представителя оборонного ведомства Республики, были также уничтожены две реактивных системы залпового огня, которые находились на вооружении ВСУ.

- За текущие сутки совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 «Град», один бронированный автомобиль. Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Первомайское и Курдюмовка, - отметил Басурин.

В Народной милиции также сообщили, что в боях за освобождение Республики сегодня были ранены трое военнослужащих ДНР.

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