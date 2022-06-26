Бойцы НМ ЛНР и полка «Ахмат» Росгвардии РФ доставили в освобожденное Боровское гуманитарную помощь

В освобожденный поселок доставили гуманитарную помощь. Фото: кадр из видео НМ ЛНР

В освобожденный поселок Боровское военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики и спецназовцы полка «Ахмат» Росгвардии России передали гуманитарную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе УНМ Республики.

- В ходе освобождения села Боровского военнослужащие Народной милиции вместе с бойцами чеченского спецназа «Ахмат» обнаружили мирных жителей, которыми, как живым щитом, прикрывались украинские войска. Безотлагательно местному населению была оказана гуманитарная помощь, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что поселок городского типа Боровское, расположенный под Северодонецком, полностью зачищен от украинских вооруженных формирований.

- Нашими подразделениями при поддержке чеченского спецназа «Ахмат» занято Боровское, за которое долгое время шли ожесточенные бои, - рассказывает официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. - Понемногу противник оттеснялся, уничтожались его огневые позиции, и вот сейчас поселок под контролем союзных войск.

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