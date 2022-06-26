В селе Доля в результате украинского обстрела погиб мирный житель

Украинские вооруженные формирования обстреляли село Доля. В результате атаки погиб мирный житель. Об сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- ВФУ обстреляли село Доля, по улице Победы погиб мужчина, - говорится в сообщении. - В результате обстрела также пострадали три домостроения.

Тем временем число пострадавших в результате украинского обстрела Горловки возросло до восьми человек. - Сегодня очередной тяжелый день для Горловки и горловчан. Увы, на данный момент уже семь человек ранено, в том числе ребенок, - сообщил мэр города. - ВФУ продолжают бить по местам скопления людей и мирным кварталам, разбито больше десяти домов и ДК «Гольмовский». Также стало известно о раненом мирном жителе в поселке Гольмовский по улице Шокальского, 18.

Таким образом, за сегодняшний день в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике погибли два мирных жителя, еще восемь человек получили ранения.

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