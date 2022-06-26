Число пострадавших в результате украинского обстрела Горловки возросло до восьми человек

Украинские боевики продолжают бить по мирным кварталам. Фото: Администрация Горловки

В результате обстрела Горловки число пострадавших мирных жителей возросло до восьми человек. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

- Сегодня очередной тяжелый день для Горловки и горловчан. Увы, на данный момент уже семь человек ранено, в том числе ребенок, - сообщил мэр города. - ВФУ продолжают бить по местам скопления людей и мирным кварталам, разбито больше десяти домов и ДК «Гольмовский».

Также стало известно о раненом мирном жителе в поселке Гольмовский по улице Шокальского, 18.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела ранения получили трое мужчин, женщина и ребенок.

- К величайшему сожалению, жительница поселка Гольмовского 1955 года получившая ранения вследствие сегодняшнего обстрела со стороны ВФУ, скончалась. – сообщил Приходько.

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