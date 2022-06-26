В результате украинского обстрела в Горловке ранены пять мирных жителей, в том числе ребенок

Среди пострадавших - ребенок. Фото: кадр из видео Администрации Горловки

Украинские вооруженные формирования атаковали Горловку. В результате обстрела ранения получили пять мирных жителей, в том числе ребенок. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- В результате сегодняшнего обстрела ранения получили трое мужчин, женщина и ребенок, - говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь,

- Опять от рук укронацистов страдают дети. Слава Богу, ранения у мальчика, находившегося в момент обстрела буквально в центре Горловки, не тяжёлые. Нет пощады недоноскам ВФУ, воюющим против детей! – написал в своем телеграм-канале мэр Горловки Иван Приходько.

По данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские боевики вели огонь по Горловке с применением 122-миллиметровой артиллерии, выпустив по городу четыре снаряда с позиций в районе населенного пункта Нелеповка.

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