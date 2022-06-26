ВФУ обстреляли Кременную: погибла женщина, еще два мирных жителя получили ранения

Украинские боевики наносят удары по жилым кварталам (архивное фото)

Вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу город Кременная, который ранее был освобожден Союзными силами. В результате обстрела пострадали ирные жители. Об этом сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Одна женщина погибла, два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Кременной со стороны киевских силовиков, - говорится в сообщении.

В Представительстве Республики в СЦКК рассказали, что украинские боевики выпустили по городу 12 боеприпасов из 120-миллиметрового миномета.

Ранее сообщалось, что в результате украинского обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике ракетой тактического ракетного комплекса «Точка-У» повреждения получили дома, линия электропередач и газопровод. О жертвах среди мирного населения информация не поступала.

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