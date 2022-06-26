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Политика26 июня 2022 11:57

ВФУ обстреляли Кременную: погибла женщина, еще два мирных жителя получили ранения

Украинские боевики выпустили по городу 12 120-миллиметровых мин
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
Украинские боевики наносят удары по жилым кварталам (архивное фото)

Украинские боевики наносят удары по жилым кварталам (архивное фото)

Вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу город Кременная, который ранее был освобожден Союзными силами. В результате обстрела пострадали ирные жители. Об этом сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Одна женщина погибла, два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Кременной со стороны киевских силовиков, - говорится в сообщении.

В Представительстве Республики в СЦКК рассказали, что украинские боевики выпустили по городу 12 боеприпасов из 120-миллиметрового миномета.

Ранее сообщалось, что в результате украинского обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике ракетой тактического ракетного комплекса «Точка-У» повреждения получили дома, линия электропередач и газопровод. О жертвах среди мирного населения информация не поступала.

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