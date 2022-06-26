ВФУ ударили ракетой «Точка-У» по Стаханову: повреждены дома, линия электропередач и газопровод

В домах повреждены остекление, разрушена кровля. Фото: Администрация Стаханова
В результате украинского обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике ракетой тактического ракетного комплекса «Точка-У» повреждения получили дома, линия электропередач и газопровод. Об этом сообщили в горадминистрации.
- В результате обстрела, по предварительной информации, повреждения и разрушения получили девять частных домостроений по улице Никитина и переулку Смолоперегонному, - говорится в сообщении. - В домах повреждены остекление, разрушена кровля. Перебита линия электропередачи, а также поврежден газопровод.
В настоящее время специалисты восстанавливают электро- и газоснабжение.
Удар ракетой «Точка-У» по Стаханову был нанесен в шесть часов утра 26 июня. Днем ранее такой же ракетой был атакован населенный пункт Сватово.
Тем временем в результате обстрела Куйбышевского района столицы Донецкой НАродной Республики ранения получила мирная жительница.
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