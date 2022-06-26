Российские строители начали ремонт детского сада в Алчевске

Российские строители начали ремонт детского сада. Фото: Администрация Алчевска

В Алчевск прибыла первая группа строителей из Вологодской области. Специалисты, в рамках соглашения о сотрудничестве между российским регионом и городом Республики, начали ремонт детского сада. Об этом сообщили в управлении внутренней политики городской администрации.

- В дошкольном образовательном учреждении № 30 «Ладушки» специалисты из Вологодской области проводят работы по замене окон на новые металлопластиковые, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в планах у российских строителей провести ремонт в дошкольных образовательных учреждениях Алчевска №№ 2, 30, 32, 34.

Российские регионы продолжают брать шефство над городами Донбасса. В ДНР и ЛНР нескончаемым потоком идут колонны со строительной техникой, стройматериалами и специалистами.

Напомним, что в столице Луганской Народной Республики стартовало строительство нового Многофункционального медицинского центра по оказанию помощи инфекционным больным. Объект возводится в районе Луганской республиканской клинической больницы по заказу Министерства обороны РФ и при поддержке Министерства здравоохранения России.

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