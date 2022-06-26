Денис Пушилин: У Александра Захарченко много соратников, продолжающих дело, за которое он отдал свою жизнь

Александр Захарченко погиб в результате теракта 31 августа 2018 года Фото: Александр КОЦ

Сегодня, 26 июня, первому Главе Донецкой Народной Республики Александру Захарченко исполнилось бы 46 лет. В этот день Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Захарченко был настоящим патриотом своей земли.

- Защищал русских людей и Русский Донбасс. Защищал бы и сейчас, но его жизнь унес подлый теракт, - заявил Пушилин.

Денис Владимирович отметил, что, совершив это преступление, украинский режим хотел сокрушить дух, сломить волю жителей Донбасса.

- Но у них ничего не получилось. Эту же террористическую тактику Киева мы видим и сейчас, когда украинские боевики ежедневно обстреливают Донецкую Народную Республику, - говорит Глава ДНР. - У Александра Захарченко много соратников, продолжающих дело, за которое он отдал свою жизнь. Сейчас мы заканчиваем то, о чем он мечтал, – освобождаем от украинской оккупации наши территории и наших людей. Претворяем в реальность его мечту – делаем Донбасс свободным от неонацизма.

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