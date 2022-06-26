График подвоза воды в Донецке на 26 июня: власти опубликовали список адресов

Ситуация с водоснабжением в Донецкой Народной Республике остается сложной из-за непрекращающихся украинских обстрелов. В связи с этим власти города Донецка организовали подвоз технической и питьевой воды населению. Об этом сообщает руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

Мэр уточнил, что подвоз воды 26 июня для жителей столицы и административно подчиненных ей населенных пунктов будет осуществлен по следующим адресам.

- В зависимости от оперативной обстановки в городе время прибытия автоцистерн с водой может корректироваться. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, - сообщил Кулемзин.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА

Калининский район:

- ул. Февральская, 14 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Подвойского, 20 (с 10:00 до 13:00).

Куйбышевский район:

- ул. Нарвская, 9 – стационарная емкость для раздачи населению (в течение дня);

- ул. Краснознаменная, 86 – стационарная емкость для раздачи населению (в течение дня);

- пр. Колхозный, 76 (с 9:00 до 12:00);

- ул. Славина, 5 (с 12:00 до 15:00).

Ленинский район:

- пр. Ленинский, 43 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Куйбышева, 8, 10 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Малахова, 1 (с 14:00 до 16:00).

Пролетарский район:

- ул. Батайская, 31 (с 10:00 до 12:00).

пгт Еленовка – круглосуточный доступ населения к стационарным емкостям объемом по 5 т:

- мкр-н Новый, 4;

- ул. Московская, 14;

- ул. Деповская, 8;

- с. Молодежное, ул. Новоселов, 7.

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Буденновский район:

- ул. 230 Стрелковой Дивизии, 39 (с 16:30 до 18:00).

Калининский район:

- пр. Мира, 66 (с 10:00 до 13:00).

Кировский район:

- ул. Старицкого, 10 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Российская, 4 (с 12:00 до 15:00);

- ул. Заозерная, 42а (с 10:30 до 12:00);

- ул. Днепровская, 46 (с 12:00 до 13:30);

- ул. Конева, 20 (с 14:30 до 16:00).

Куйбышевский район:

- ул. Ленкоранская, 14 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Правды, 41 (с 13:00 до 15:00);

- ул. Алексея Толстого, 197 (с 10:30 до 13:30);

- ул. Ванникова, 6а (с 14:30 до 16:00).

Ленинский район:

- ул. Спортивная, 16 (с 10:00 до 17:00).

Петровский район:

- ул. Дунаевского, 7 (с 10:00 до 16:00);

- ул. Лохтина, 1 (с 10:00 до 15:00).

Пролетарский район:

- ул. Земнухова, 1 (с 10:30 до 12:00);

- ул. Батайская, 31 (с 12:00 до 13:00);

- ул. Юмашева, 59 (с 14:00 до 15:30).

г. Моспино:

- ул. Заоева, 79-1 (с 10:00 до 12:00);

- ул. 40 лет Победы, 91-76 (с 12:00 до 14:00).

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