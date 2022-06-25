В Старобешевском районе ДНР ранен мирный житель

Пострадавшего госпитализировали в Ожоговый центр Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В результате обстрела украинскими боевиками Владимировки (временно присоединена к администрации Старобешевского района) ранен 50-летний мирный житель. Мужчина пострадал на улице Шевченко, 17. Об этом сообщает Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Пострадавший с ожогами тела в тяжелом состоянии доставлен в ИНВХ, - говорится в сообщении.

СЦКК сообщил дополнительно о повреждениях в результате обстрелов украинских боевиков Макеевки. Частный жилой дом пострадал на улице Тропинина, 34, что в Червоногвардейском районе. В Снежном разрушения на улице Советской, 101 («Снежнянскхиммаш»).

За сегодня по состоянию на 22. 15 противник выпустил 185 боеприпасов различного калибра включая РСЗО БМ-21 «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметров.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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