В ДНР определили условия и стоимость аренды госимущества на освобожденных территориях

На арендаторов не будут начисляться и применяться штрафные санкции Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава ДНР Денис Пушилин урегулировал вопросы передачи в аренду государственного имущества, расположенного на освобожденных территориях. Соответствующий указ № 320 опубликован сегодня на сайте руководителя страны.

Фонду госимущества ДНР и другим арендодателям госимущества, расположенного в освобожденных районах, поручается при обращении потенциальных арендаторов обеспечить заключение предварительных договоров аренды. Предварительный договор будет действовать до заключения договора аренды имущества, но не дольше чем до 31 декабря 2022 года.

Арендатору предоставляется право свободного выбора субъекта оценочной деятельности для проведения независимой оценки имущества. Арендаторам устанавливается арендная плата в размере 2 рублей в год - по 31 декабря. Кроме того, вводится льгота в 50% от месячной арендной платы, определенной договором аренды, для арендаторов имущества предприятий как имущественных комплексов, других имущественных комплексов или их частей.

Также временно не будут начисляться и применяться штрафные санкции (неустойка, штраф, пеня) в отношении арендаторов за несвоевременное исполнение обязательств по договорам аренды, а также меры по взысканию задолженности, возникшей с 3 марта 2022 года.

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