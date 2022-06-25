Боксеры ДНР получили путевку на чемпионат России. Фото: пресс-служба Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР

С 21 по 26 июня в Краснодаре прошел Чемпионат Южного федерального округа, в котором за звание сильнейшего боксера во взрослой возрастной категории сражались 78 спортсменов и 26 спортсменок из всех регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

Команду Республики представили 5 спортсменов из детско-юношеской спортивной школы «Политехник» и специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по боксу. Она завоевала 5 медалей:

- золото в весовой категории 54 кг завоевал мастер спорта России Шандур Иваненко (тр.Лазарев А.Л., Макеевка);

- серебро мастера спорта России Станислав Максюченко (63,5 кг, тр.Лазарев А.Л., Макеевка);

- серебро Владимир Котляров (80 кг тр.Лазарев А.Л., Макеевка);

- серебро мастер спорта ДНР Валерия Нестерук (48 кг, тр.Сидельников А.И., Шахтерск);

- бронзу мастер спорта России Владислав Максюченко (63,5 кг тр.Лазарев А.Л., г.Макеевка).

Из пяти дошедших до финала спортсменов, представляющих в этом году Ростовскую область на чемпионате ЮФО, - четверо - представители школ бокса ДНР, которым теперь выпадает высокая честь в ближайшем будущем представлять бокс Донбасса на предстоящем Чемпионате России!

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