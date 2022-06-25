Строители из России пообещали мариупольский детсад «Изюминка» превратить в лучшее дошкольное учреждение города

Детсад «Изюминка» в Мариуполе. Фото: ДАН

Детский сад «Изюминка» в Мариуполе после капитального ремонта приобретет новый современный вид. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил заместитель директора генерального подрядчика работ - компании «Модуль Центр» из Санкт-Петербурга Петр Богатырев.

- Приступили к капитальному ремонту кровли, установке перегородок внутри сада. Отделку мы производим под ключ, здесь будет новый инвентарь, новая мебель, будет благоустроена территория, уложен новый асфальт, демонтаж старых игровых конструкций, установка новых. Мы идем по графику и понимаем, что успеем все сделать. Мариуполь получит детский садик, который никогда не видел в своей жизни. Он действительно будет лучшим, - сообщил Петр Богатырев.

Детский сад находится по улице Казанцева, 31А. Работы начались на объекте две недели назад. На сегодняшний день полностью выполнены демонтажные работы, производится вывоз мусора, собраны леса по всему фасаду, специалисты приступили к утеплению фасада. Окраска здания будет произведена в светлых тонах. Срок выполнения работ - до 25 августа.

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