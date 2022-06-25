ВСУ нанесли артудар по Куйбышевскому району Донецка

Сегодня, 25 июня, украинские боевики нанесли артудар по Донецку. В эпицентре обстрела оказался Куйбышевский район. В частности, улица Слепнева – многоквартирные дома №№ 82 и 83. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Вчера вечером в Куйбышевском районе Донецка было зафиксировано прямое попадание в одну из квартир седьмого этажа многоквартирного дома по улице Маршала Жукова, 15. В результате огонь перекинулся на 7, 8 и 9 этажи дома.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР около 170 снарядов и мин. В результате погибли четверо мирных жителей, в том числе ребенок. Под огнем оказались: Донецк (Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы), Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина, пос. ш-ты Изотова, мкрн. Комарова, пос. ш-ты Румянцева), Макеевка (пгт. Землянки), Гольмовский, Пантелеймоновка, Михайловка, Еленовка, Ясиноватая, Александровка, Сигнальное.

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