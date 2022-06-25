В ДНР при определении цен на товары, работы и услуги будет применяться курс в размере 1,5 рубля за 1 гривну

За одну гривну в Донбассе дают уже всего полтора рубля. Фото: ЛИЦ

С 25 июня в ДНР при определении цен на товары, работы и услуги будет применяться официальный курс в размере 1,5 рубля за 1 гривну. Также возможность расплачиваться гривной в ДНР продлили до 1 октября.

Указом Главы ДНР №319 от 25 июня 2022 года внесены изменения в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 26 марта 2022 года №104 «О временном порядке использования наличной украинской гривны на территории Донецкой Народной Республики».

Согласно изменениям, конвертация наличной украинской гривны в безналичный российский рубль с зачислением не позднее следующего рабочего дня на банковский счет в российских рублях по курсу 1,5 российского рубля за одну украинскую гривну.

При этом ЦРБ ДНР должен до 28 июня принимать от предпринимателей торговую выручку в гривнах по курсу 2 российского рубля за одну украинскую гривну.

Также действие Указа №104 продлевается до 1 октября 2022 года. Документ вступает в силу с 25 июня 2022 года.

Напомним, что ранее в ДНР действовал курс 2 рубля за одну гривну. А еще раньше – 2,5 рубля за одну гривну.

Кстати, сегодня курс Центробанка РФ составляет 1,8 рубля за 1 гривну.

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