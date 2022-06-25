Народный фронт привез гуманитарную помощь в только что освобожденные Золотое и Горское

Жители Золотого и Горского оказались в бедственной ситуации. Фото: Марина Сулименко/ЛИЦ

Представители общественного движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) доставили гуманитарную помощь в только что освобожденные от киевских силовиков Золотое и Горское.

- Сегодня привезли в Золотое более 20 тонн продуктов, в том числе консервы, крупы, растительное, подсолнечное масло, средства личной гигиены, детские памперсы. Также МЧС доставлена питьевая и техническая вода, - сказал заместитель руководителя исполкома ОНФ Сергей Горбунов.

Он сообщил, что в ближайшее время в городе будет организована работа пекарни.

- Мы, конечно же, пониманием, с какой бедой столкнулись мирные жители. Мы хотим сделать все, чтобы их жизнь наконец-то действительно стала мирной под ясным небом Российской Федерации, - добавил общественник.

Затем выдача гуманитарной помощи была организована в Горском.

- Народный фронт оперативно отреагировал на просьбы российской армии, Народной милиции, которые первые два дня помогали, отдавали последнее, местным жителям. С завтрашнего дня сюда уже пойдут гуманитарные конвои, в том числе с питьевой водой, которую будут возить как МЧС ЛНР, так и МЧС России. Вещи первой необходимости все люди будут получать. Мы также наладим медицинскую службу здесь, сформируем фельдшерско-акушерские пункты. Жизнь потихонечку будет возвращаться к мирной, - рассказал Горбунов.

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