В ДНР в рамках программы восстановления все необходимое будет максимально приобретаться у местных производителей товаров

Денис Пушилин сообщил, какие вопросы обсуждали с предпринимателями. Фото: АГ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин вместе с председателем Правительства Виталием Хоценко провели встречу с представителями крупного бизнеса Республики. Об этом руководитель Республики сегодня сообщил в своем телеграм-канале.

- Состоялся обмен мнениями о том, какие необходимо принять меры, чтобы в этот сложный период военных действий предприятия работали и даже развивались. Самая серьезная проблема, которую все обозначили, — кадровая, из-за эвакуации и мобилизации людей. Ограниченное водоснабжение вызывает понятные трудности, особенно у производителей продуктов питания, — отметил Пушилин.

По его словам, ретейлеры также подняли вопрос сокращения времени прохождения таможни и внесли предложения, которые могут увеличить количество операторов рынка. Таким образом, усилив конкуренцию, что может повлиять на снижение цен.

- Принято важное решение для наших предприятий: в рамках программы восстановления все необходимое максимально приобретается у местных производителей, — подчеркнул глава Республики.

Отмечается, что такие встречи будут регулярными.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Для нас критически важно – изгнать неонацистскую нечисть с нашей земли»: Денис Пушилин наградил мобилизованных военнослужащих ДНР

Глава ДНР сообщил о том, как государство обеспечит социальными гарантиями своих защитников (подробнее)