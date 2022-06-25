Войска ЛНР и РФ зашли на территорию Лисичанска

Защитники ЛНР обстреливают позиции ВСУ агитснарядами с листовками с предложением сдаваться в плен. Фото: ЛИЦ

Сегодня, 25 июня, Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы РФ зашли на территорию Лисичанска. Об этом сообщил подполковник оборонного ведомства Республики Андрей Марочко.

- Народная милиция с союзными силами Российской Федерации зашли в город Лисичанск. Сейчас бои ведутся уже в городской застройке. На данный момент была уже захвачена шахта, которая находится на территории Лисичанска, а также наши подразделения зашли на так называемый желатиновый завод, - сказал он.

Сегодня ночью военнослужащие Народной милиции ЛНР и полка специального назначения «Ахмат» Росгвардии эвакуировали с территории северодонецкого комбината «Азот» более 800 мирных жителей. Об этом журналистам сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

- Была проведена беспрецедентная по своей решительности операция по забросу лучших специалистов подразделений на территорию промзоны завода «Азот» для организации и обеспечения эвакуации мирного населения из убежищ, где украинские войска фактически держали их в плену, - сказал Филипоненко.

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