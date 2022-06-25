Популярные российские актеры навестили в Кировске раненых защитников ЛНР

В Кировске прошла встреча с актерами Владимиром Стекловым, Олегом Черновым, Русланом Банковским и Николаем Денисовым. Фото: Администрация Кировска

Сегодня, 25 июня, российские актеры навестили раненых защитников Республики в медучреждениях Кировска. Об этом сообщили в администрации города.

- Кировск посетила делегация из Российской Федерации. Глава администрации города Виктория Сергеева встретилась с советским и российским актером театра и кино, заслуженным артистом РСФСР, народным артистом Российской Федерации Владимиром Стекловым, российским актером театра и кино Олегом Черновым, актерами и режиссерами Русланом Банковским и Николаем Денисовым. Актеры навестили раненых военнослужащих, которые проходят лечение в медицинских учреждениях, - говорится в сообщении.

Представители российской творческой элиты заявили о намерении укреплять связи с ЛНР и ДНР.

- Вчера проходила встреча с руководством Республики, в которой мы пообещали развивать творческие проекты, вопросы кино в Донбассе, - отметил Банковский.

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