Ровеньки в ЛНР и Республика Коми заключили соглашение о сотрудничестве

Документ в Луганске подписали глава администрации Ровеньков Андрей Рубанцов (справа) и руководитель российского региона Владимир Уйба. Фото: ЛИЦ
Сегодня, 25 июня, Ровеньки и Республика Коми заключили соглашение о сотрудничестве. Документ в Луганске подписали глава администрации Ровеньков Андрей Рубанцов и руководитель российского региона Владимир Уйба.
Руководство Коми окажет городу в ЛНР помощь в восстановлении инфраструктуры.
- Мы посмотрели объекты, которые требуют первостепенного понимания. Это и детские сады, и школы, и больницы, и поликлиники, и станция скорой помощи. Есть два участка дороги, которые тоже требуют приоритетного отношения, - сказал Уйба.
Он добавил, что российские специалисты уже составили план работ и в ближайшее время приступят к его выполнению. Особое внимание будет уделено подготовке Ровеньков к осенне-зимнему периоду, в том числе планируется ремонт котельных.
- Понятно, что это не все. Мы первый шаг делаем. Есть достаточно большое у нас понимание и культурного обмена, и обмена специалистами. Отдельно блок проработали, и он тоже будет в этот же период решен, по поставке медикаментов, - отметил глава Республики Коми.
Глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что жители Республики благодарны России за помощь и поддержку.
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