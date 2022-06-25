В ДНР изменили полномочия Главы Республики и Народного Совета

Глава Республики получил право назначать генерального прокурора после консультаций с Народным Советом. Фото: АГ ДНР

В пятницу, 24 июня, Народный Совет ДНР наделил главу государства полномочиями по назначению генерального прокурора и его заместителей. Об этом сообщили в пресс-службе парламента по итогам пленарного заседания.

Решение вносит комплексные поправки в Конституцию, предусматривающие наделение Главы Республики правом назначать генерального прокурора после консультаций с Народным Советом, а также его заместителей — по представлению генерального прокурора. Ранее генпрокурор и его замы назначались парламентом по представлению Главы ДНР.

Кроме того, документ наделяет парламент полномочиями по назначению председателя Центрального республиканского банка, других должностных лиц по представлению Главы ДНР, а также — по объявлению амнистии. Ранее Глава ДНР представлял в Народном Совете кандидатуру председателя ЦРБ.

Дополнительно проектом закона вносятся изменения в части наделения Правительства полномочиями по утверждению программ социально-экономического развития Республики.

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