Защитники ДНР уничтожили три РСЗО «Град» и две гаубицы М-777

Защитники ДНР и ЛНР продолжают уничтожать противника. Фото: НМ ЛНР

Защитники Донбасса за минувшие сутки уничтожили более 50 украинских националистов, а также различную боевую технику и вооружение ВСУ. 45 солдат и офицеров ВСУ взято в плен. Об этом сообщили в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР.

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 «Град», две гаубицы М-777, один танк и один грузовой автомобиль. Подавлены три огневые точки противника в районах Авдеевки, Камышевки и Первомайского, — сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

Отмечается, что подавлены три огневые точки противника в районах Авдеевки, Камышевки и Первомайского.

- В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике: 50 человек личного состава, 9 бронетранспортеров, 5 единиц автомобильной техники, - сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

При этом почти полсотни киевских силовиков сложили оружие и перешли на сторону Республики за сутки.

- 45 военнослужащих ВСУ приняли правильное решение и сложили оружие, тем самым сохранив себе жизни, - сказал Филипоненко.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нас бросили наши офицеры»: В ЛНР сдались в плен более 40 бойцов ВСУ

Украинские солдаты сложили оружие в Золотом и Горском (подробнее)