Стал известен график подвоза технической и питьевой воды в Донецке на 25 июня

Подвоз воды организован сегодня в семи районах Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Подвоз воды населению организован сегодня в семи районах Донецка, а также административно подчиненных Моспино и Еленовке. Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.

График подвоза питьевой воды

Буденновский район:

— ул. Рогачевского (с 16:00 до 18:00).

Калининский район:

— ул. Герцена (с 10:00 до 12:00);

— бул. Шахтостроителей (с 12:00 до 13:30);

— ул. Чернышевского (с 14:30 до 15:30).

Кировский район:

— ул. Левитана (с 10:00 до 13:00).

— ул. Шишкина (с 10:00 до 15:00).

Куйбышевский район:

— ул. Героев Труда (с 10:00 до 13:00);

— ул. Листа (с 10:00 до 13:00).

Ленинский район:

— ул. Ткаченко (с 11:00 до 13:00);

— ул. Поэтическая (с 14:00 до 16:00).

Петровский район:

— ул. Малышева (с 10:00 до 16:00);

— ул. Возрождения (с 10:00 до 16:00);

— ул. Лохтина (с 10:00 до 15:00);

— ул. Дунаевского (с 10:00 до 15:00);

— ул. Осоавиахима (с 10:00 до 15:00).

Пролетарский район:

— ул. Липецкая (с 10:00 до 12:00);

— ул. Березанская (с 12:00 до 14:00);

— ул. Липецкая (с 14:00 до 16:00).

г. Моспино:

— ул. Хмельницкого (с 10:00 до 12:00);

— ул. Урицкого (с 12:30 до 13:30);

— ул. 151-й Стрелковой Дивизии (с 14:30 до 15:30).

График подвоза технической воды

Калининский район:

— ул. Хлюпина (с 10:00 до 13:00);

— ул. Лазаренко (с 10:00 до 13:00).

Кировский район:

— ул. Токарева — емкость для раздачи населению (в течение дня);

— пгт Старомихайловка, ул. Ленина — емкость для раздачи населению (в течение дня).

Куйбышевский район:

— ул. Нарвская — емкость для раздачи населению (в течение дня);

— ул. Краснознаменная — емкость для раздачи населению (в течение дня);

— ул. Образцовая (с 13:00 до 15:00).

Ленинский район:

— ул. Ионова (с 10:00 до 13:00);

— ул. Орская (с 10:00 до 13:00);

— ул. Футбольная (с 10:00 до 13:00).

пгт Еленовка — круглосуточный доступ населения к стационарным ёмкостям объёмом по 5 т:

— мкр-н Новый;

— ул. Московская;

— ул. Деповская;

— с. Молодёжное, ул. Новосёлов.

Пролетарский район:

— ул. Дудинская (с 10:00 до 13:00);

— ул. Алехина (с 9:30 до 12:00).

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