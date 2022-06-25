Стал известен график подвоза технической и питьевой воды в Донецке на 25 июня

Подвоз воды организован сегодня в семи районах Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин
Подвоз воды населению организован сегодня в семи районах Донецка, а также административно подчиненных Моспино и Еленовке. Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.
График подвоза питьевой воды
Буденновский район:
— ул. Рогачевского (с 16:00 до 18:00).
Калининский район:
— ул. Герцена (с 10:00 до 12:00);
— бул. Шахтостроителей (с 12:00 до 13:30);
— ул. Чернышевского (с 14:30 до 15:30).
Кировский район:
— ул. Левитана (с 10:00 до 13:00).
— ул. Шишкина (с 10:00 до 15:00).
Куйбышевский район:
— ул. Героев Труда (с 10:00 до 13:00);
— ул. Листа (с 10:00 до 13:00).
Ленинский район:
— ул. Ткаченко (с 11:00 до 13:00);
— ул. Поэтическая (с 14:00 до 16:00).
Петровский район:
— ул. Малышева (с 10:00 до 16:00);
— ул. Возрождения (с 10:00 до 16:00);
— ул. Лохтина (с 10:00 до 15:00);
— ул. Дунаевского (с 10:00 до 15:00);
— ул. Осоавиахима (с 10:00 до 15:00).
Пролетарский район:
— ул. Липецкая (с 10:00 до 12:00);
— ул. Березанская (с 12:00 до 14:00);
— ул. Липецкая (с 14:00 до 16:00).
г. Моспино:
— ул. Хмельницкого (с 10:00 до 12:00);
— ул. Урицкого (с 12:30 до 13:30);
— ул. 151-й Стрелковой Дивизии (с 14:30 до 15:30).
График подвоза технической воды
Калининский район:
— ул. Хлюпина (с 10:00 до 13:00);
— ул. Лазаренко (с 10:00 до 13:00).
Кировский район:
— ул. Токарева — емкость для раздачи населению (в течение дня);
— пгт Старомихайловка, ул. Ленина — емкость для раздачи населению (в течение дня).
Куйбышевский район:
— ул. Нарвская — емкость для раздачи населению (в течение дня);
— ул. Краснознаменная — емкость для раздачи населению (в течение дня);
— ул. Образцовая (с 13:00 до 15:00).
Ленинский район:
— ул. Ионова (с 10:00 до 13:00);
— ул. Орская (с 10:00 до 13:00);
— ул. Футбольная (с 10:00 до 13:00).
пгт Еленовка — круглосуточный доступ населения к стационарным ёмкостям объёмом по 5 т:
— мкр-н Новый;
— ул. Московская;
— ул. Деповская;
— с. Молодёжное, ул. Новосёлов.
Пролетарский район:
— ул. Дудинская (с 10:00 до 13:00);
— ул. Алехина (с 9:30 до 12:00).
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