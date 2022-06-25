За сутки в ДНР от обстрелов ВСУ погибли четверо мирных жителей, в том числе ребенок

Украинские боевики продолжают обстреливать мирных жителей и их дома. Фото: ТГ/Кулемзин

Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки (с 03:00 24 июня по 03:00 25 июня) выпустили по населенным пунктам ДНР около 170 снарядов и мин. В результате погибли четверо мирных жителей, в том числе ребенок. Об этом сегодня сообщили в представителььство ДНР в СЦКК.

За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактов ведения огня со стороны ВФУ. Выпущено 169 единиц различных боеприпасов.

На донецком направлении противник применял – РСЗО «Ураган», «Град», танк, артиллерию 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

На горловском – артиллерию 152 и 122 мм, минометы 120 мм, РПГ/СПГ.

Под огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: Донецк (Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы), Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина, пос. ш-ты Изотова, мкрн. Комарова, пос. ш-ты Румянцева), Макеевка (пгт. Землянки), Гольмовский, Пантелеймоновка, Михайловка, Еленовка, Ясиноватая, Александровка, Сигнальное.

В Петровском районе Донецка обстрелами убиты четыре мирных жителя — три женщины и мальчик 2009 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Ясиноватой. Повреждено 9 домостроений.

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