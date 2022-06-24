Ребенок, получивший ранения при обстреле Петровского района Донецка, скончался в больнице

Мальчик скончался от тяжелых травм, полученных при обстреле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о еще одной жертве сегодняшнего обстрела Донецка.

- По оперативной линии поступила уточненная информация, что ребенок 2009 года рождения, получивший тяжелые ранения в результате обстрела ВФУ Петровского района города Донецка, к сожалению, скончался в больнице, - уведомили наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли улицу Эстафетная в Петровском районе города, вследствие чего погибла мирная жительница 1958 года рождения. В результате обстрела по улице Марка Озерного также скончалась женщина.

Кроме того, заявлялось о ранении ребенка. С осколочными ранениями обеих ног, грудной области живота и геморрагическим шоком он был оперативно доставлен в реанимацию Республиканской детской клинической больницы. Как видно, травмы оказались несовместимы с жизнью.

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