В Куйбышевском районе Донецка в результате прямого попадания снаряда загорелась многоэтажка

Огонь распространился на верхние этажи дома. Фото (иллюстрация): Штаб теробороны ДНР

Сегодня вечером под обстрел украинских боевиков попал Куйбышевский район Донецка, где было зафиксировано прямое попадание в одну из квартир седьмого этажа многоквартирного дома по улице Маршала Жукова, 15. В результате огонь перекинулся на 7, 8 и 9 этажи дома. Об этом сообщил руководитель администрации города Алексей Кулемзин.

- На месте работают сотрудники спасательных служб. Данные о жертвах и разрушениях уточняются, - написал мэр в своем телеграм-канале.

Напомним, активным обстрелам со стороны ВСУ сегодня подверглись также Петровский и Кировский районы столицы. В первом из них от снарядов погибли две женщины и был ранен мальчик 2009 года рождения. С осколочными ранениями обеих ног, грудной области живота и геморрагическим шоком ребенок был оперативно доставлен в реанимацию Республиканской детской клинической больницы.

В другом районе - ранение получила местная жительница.

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