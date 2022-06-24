В ДНР установили уголовную ответственность за дискредитацию действий властей республик Донбасса и России

Документ был принят депутатами в двух чтениях Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике установили уголовную ответственность за распространение ложной информации о действиях государственных органов республик Донбасса и России за пределами их границ.

Соответствующие изменения внес в законодательство парламент Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Народного Совета ДНР после проведения пленарного заседания.

Там уточняется, что наказание предусмотрено за публичную дискредитацию исполнения госорганами этих стран своих полномочий в целях своей защиты и защиты своих граждан, а также поддержания всеобщего мира.

В ДНР считают, что данный законопроект поможет обеспечить безопасность государства и общества, а кроме того, станет предупреждающей мерой для распространения заведомо ложной информации.

Документ был принят депутатами в двух чтениях, он вступает в законную силу со дня его опубликования.

Напомним, подобная мера ответственности была введена в Республике также в отношении ложной информации о действиях армии.

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