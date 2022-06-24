Участники спецоперации на Украине получат статус ветеранов войны

Участникам спецоперации дадут статус ветерана войны Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военнослужащие и участники специальных формирований, созданных в военное время и принимавших участие в спецоперации на Украине с 24 февраля 2022 года, получат статус ветерана войны. Также к ним относятся служащие республиканских органов, непосредственно проводившие разминирование в ходе спецоперации. Соответствующую поправку в закон «О социальной защите ветеранов войны» приняли сегодня депутаты Народного совета ДНР.

Уточняется также, что статус инвалидов войны получат лица, ставшие таковыми вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в результате боевых действий в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 24 февраля 2022 года, а также те, кто пострадал в ходе разминирования территорий и объектов от боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Поправки были приняты в двух чтениях и вступят в законную силу со дня их опубликования на официальном сайте парламента.

Напомним, что в ДНР приступили к разработке закона о социальных гарантиях для военнослужащих и их семей. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин во время награждения военнослужащих 105 и 107-го мобилизационных полков.

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