Глава ДНР Денис Пушилин наградил военнослужащих мобилизационных полков

Награды военнослужащим Республики вручил лично Глава ДНР Денис Пушилин. Фото: скриншот из видео t.me/pushilindenis

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил военнослужащих 105-го и 107-го мобилизационных полков. Они освобождают территории народных республик от украинских неонацистов. Особенно бойцы отличись в боях за Мариуполь и на Луганском направлении. Об этом Глава ДНР сообщил в своем телеграм-канале.

- Матери, жены, дети могут гордиться такими защитниками. Со своей стороны государство сделает все, чтобы позаботиться об участниках боевых действий и членах их семей, - подчеркнул он.

Также Денис Пушилин совместно с депутатом Госдумы РФ Дмитрием Саблиным вручили подразделениям автомобили повышенной проходимости, рации, коптеры, приборы ночного видения и другую помощь.

Ранее стало известно, что в ДНР приступили к разработке закона о социальных гарантиях для участников боевых действий и членов их семей, который будет реализовываться совместно с Российской Федерацией. Глава ДНР отметил, что в его подготовке примут участие общественники, семьи мобилизованных и ополченцев. Будет проведено анкетирование среди личного состава мобрезерва, чтобы были учтены все нюансы необходимых мер соцподдержки.

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