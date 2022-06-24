Число погибших под обстрелами ВСУ в Петровском районе Донецка возросло до двух

Трагедия произошла по улице Марка Озерного Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Петровском районе Донецка под обстрелом погибла еще одна женщина. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- В результате обстрела вооруженных формирований Украины по улице Марка Озерного погибла мирная жительница, - заявили военные.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли улицу Эстафетная в этом же районе города, вследствие чего погибла мирная жительница 1958 года рождения. Также заявлялось о ранении ребенка. По словам мэра города Алексея Кулемзина, это мальчик 2009 года рождения. С осколочными ранениями обеих ног, грудной области живота и геморрагическим шоком он был оперативно доставлен в реанимацию Республиканской детской клинической больницы.

Тем временем о пострадавших жителях сообщают также в Кировском районе столицы.

- В результате обстрела вооруженных формирований Украины в районе кладбища шахты №29 получила ранение женщина. Пострадавшей оказывается медицинская помощь, - проинформировал Штаб.

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