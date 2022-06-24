ВСУ обстреляли больницу в Северодонецке, погибли три медика

Последствия обстрела больницы. Фото: фрагмент видео УНМ ЛНР

В Северодонецке погибли три сотрудника местной больницы. Все они скончались от осколочных ранений при обстреле медучреждения со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Луганской Народной Республики.

В оборонном ведомстве отметили, что самому лечебному учреждению были нанесены серьезные повреждения.

- В результате обстрела повреждены фасад здания, разрушена кровля и остекление больницы. От осколочных ранений скончались три сотрудника медицинского учреждения, - рассказали в оборонном ведомстве ЛНР.

По словам одного из очевидцев обстрела - медработника Александра Дехтерева, что на территории больницы разорвались три снаряда.

- В результате погибли три человека персонала больницы, которые занимались обслуживанием оборудования и помогали организовывать и обеспечивать работу тех врачей, которые оказывают помощь мирному населению, - рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что группа российских журналистов и общественников попала под обстрел в районе Северодонецка. Инцидент произошел во время передачи гуманитарного груза, собранного для военнослужащих ЛНР.

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