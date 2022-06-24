График подвоза воды в Донецке на 24 июня: власти опубликовали список адресов

В связи с непрекращающимися обстрелами Республика испытывает острый дефицит воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с водоснабжением в Донецкой Народной Республике остается сложной из-за непрекращающихся украинских обстрелов. В связи с этим власти города Донецка организовали подвоз технической и питьевой воды населению. Об этом сообщает руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

Мэр уточнил, что подвоз воды 24 июня для жителей столицы и административно подчиненных ей населенных пунктов будет осуществлен по следующим адресам.

График подвоза технической воды на 24 июня

Калининский район:

- улица Новоселковская, 30, 10 (с 10:00 до 13:00);

- улица Ходаковского, 4 (с 10:00 до 13:00);

- улица Герцена, 73 (с 10:00 до 13:00).

Кировский район:

- улица Токарева, 88а - емкость для раздачи населению (с 15:00 до 16:00);

- пгт Старомихайловка, улица Ленина, 1 - емкость для раздачи населению (с 10:00 до 12:00).

Куйбышевский район:

- улица Нарвская, 9 - емкость для раздачи населению (с 12:00 до 13:00);

- улица Краснознаменная, 86 - емкость для раздачи населению (с 14:00 до 15:00).

Ленинский район:

- улица Книжная, 34, 20 (с 10:00 до 13:00);

- улица Крымская, 28 (с 10:00 до 12:00);

- улица Берви, 65 (с 13:00 до 15:00).

пгт Еленовка - круглосуточный доступ населения к стационарным емкостям объемом по 5 т:

- мкр-н Новый, 4;

- улица Московская, 14;

- улица Деповская, 8;

- село Молодежное, ул. Новоселов, 7.

График подвоза питьевой воды на 24 июня

Буденновский район:

- улица Нижнекурганская, 45, 21 (с 14:30 до 17:00).

Калининский район:

- улица Ярослава Галана, 40 (с 10:30 до 12:00);

- улица Тернопольская, 37 (с 12:00 до 13:30).

Кировский район:

- улица Витебская, 16 (с 10:00 до 13:00).

- улица Красная Заря, 99 (с 10:00 до 16:00).

Куйбышевский район:

- улица Зуевская, 23 (с 13:00 до 15:00);

- улица Ванникова, 21 (с 10:00 до 13:00);

- улица Софийская, 16 - емкость для раздачи воды населению (с 14:00 до 15:00).

Ленинский район:

- улица Пионерская, 28 (с 14:30 до 16:30).

Петровский район:

- поселок Клен, улица Озеленителей, 1 (с 10:00 до 16:00);

- село Луганское, улица Садовая, улица Лазо (с 10:00 до 16:00);

- село Сигнальное, улица Гагарина, 5 (с 10:00 до 16:00).

- улица Лохтина, 1 (с 10:00 до 15:00);

- улица Дунаевского, 7 (с 10:00 до 15:00);

- улица Рубена Ибаррури, 102 (с 10:00 до 15:00).

Пролетарский район:

- улица Низменная, 12 (с 10:30 до 12:00);

- улица Федосеева, 36 (с 12:00 до 13:30);

- улица Краснодарская, 34а (с 14:30 до 16:00).

г. Моспино:

- улица Буденного, 1-24 (с 10:00 до 11:30);

- улица Агронимическая, 2-20 (с 11:30 до 13:00).

В мэрии отметили, что в зависимости от оперативной обстановки в городе время прибытия автоцистерн с водой может корректироваться.

- Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, - говорят там.

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