График подвоза воды в Донецке на 24 июня: власти опубликовали список адресов

В связи с непрекращающимися обстрелами Республика испытывает острый дефицит воды
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ситуация с водоснабжением в Донецкой Народной Республике остается сложной из-за непрекращающихся украинских обстрелов. В связи с этим власти города Донецка организовали подвоз технической и питьевой воды населению. Об этом сообщает руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.
Мэр уточнил, что подвоз воды 24 июня для жителей столицы и административно подчиненных ей населенных пунктов будет осуществлен по следующим адресам.
График подвоза технической воды на 24 июня
Калининский район:
- улица Новоселковская, 30, 10 (с 10:00 до 13:00);
- улица Ходаковского, 4 (с 10:00 до 13:00);
- улица Герцена, 73 (с 10:00 до 13:00).
Кировский район:
- улица Токарева, 88а - емкость для раздачи населению (с 15:00 до 16:00);
- пгт Старомихайловка, улица Ленина, 1 - емкость для раздачи населению (с 10:00 до 12:00).
Куйбышевский район:
- улица Нарвская, 9 - емкость для раздачи населению (с 12:00 до 13:00);
- улица Краснознаменная, 86 - емкость для раздачи населению (с 14:00 до 15:00).
Ленинский район:
- улица Книжная, 34, 20 (с 10:00 до 13:00);
- улица Крымская, 28 (с 10:00 до 12:00);
- улица Берви, 65 (с 13:00 до 15:00).
пгт Еленовка - круглосуточный доступ населения к стационарным емкостям объемом по 5 т:
- мкр-н Новый, 4;
- улица Московская, 14;
- улица Деповская, 8;
- село Молодежное, ул. Новоселов, 7.
График подвоза питьевой воды на 24 июня
Буденновский район:
- улица Нижнекурганская, 45, 21 (с 14:30 до 17:00).
Калининский район:
- улица Ярослава Галана, 40 (с 10:30 до 12:00);
- улица Тернопольская, 37 (с 12:00 до 13:30).
Кировский район:
- улица Витебская, 16 (с 10:00 до 13:00).
- улица Красная Заря, 99 (с 10:00 до 16:00).
Куйбышевский район:
- улица Зуевская, 23 (с 13:00 до 15:00);
- улица Ванникова, 21 (с 10:00 до 13:00);
- улица Софийская, 16 - емкость для раздачи воды населению (с 14:00 до 15:00).
Ленинский район:
- улица Пионерская, 28 (с 14:30 до 16:30).
Петровский район:
- поселок Клен, улица Озеленителей, 1 (с 10:00 до 16:00);
- село Луганское, улица Садовая, улица Лазо (с 10:00 до 16:00);
- село Сигнальное, улица Гагарина, 5 (с 10:00 до 16:00).
- улица Лохтина, 1 (с 10:00 до 15:00);
- улица Дунаевского, 7 (с 10:00 до 15:00);
- улица Рубена Ибаррури, 102 (с 10:00 до 15:00).
Пролетарский район:
- улица Низменная, 12 (с 10:30 до 12:00);
- улица Федосеева, 36 (с 12:00 до 13:30);
- улица Краснодарская, 34а (с 14:30 до 16:00).
г. Моспино:
- улица Буденного, 1-24 (с 10:00 до 11:30);
- улица Агронимическая, 2-20 (с 11:30 до 13:00).
В мэрии отметили, что в зависимости от оперативной обстановки в городе время прибытия автоцистерн с водой может корректироваться.
- Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, - говорят там.
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