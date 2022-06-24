В ДНР от украинских обстрелов за сутки погибли трое жителей, в том числе 6-летняя девочка из Макеевки

Последствия обстрела улицы Артема в Донецке. Фото: СЦКК ДНР

За прошедшие сутки территория ДНР побывала под огнем ВСУ 34 раза. За это время в ее направлении были выпущены 255 боеприпасов из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», арторудий калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также БМП. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы), Горловка (Калининский и Никитовский районы), Макеевка (Кировский район), Доломитное, Гольмовский, Пантелеймоновка, Озеряновка, Еленовка и Сигнальное, - заявили наблюдатели.

В результате обстрелов погибло трое людей - мужчина 1948-го и женщина 1945 годов рождения в Куйбышевском районе Донецка и Горловке. К сожалению, скончалась также 6-летняя девочка, получившая тяжелые ранения при обстреле Макеевки 21 июня.

Ранения различной степени тяжести получили семь человек в Киевском и Куйбышевском районах столицы, в том числе девочка-подросток 2006 года рождения из Мариуполя.

Кроме того, снарядами были повреждены 31 дом и 10 объектов гражданской инфраструктуры Республики.

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