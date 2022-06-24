При разминировании снаряда РСЗО «Ураган» в ЛНР пострадали два сапера

Сотрудники МЧС получили минно-взрывные и осколочные травмы. Фото: dnmchs.ru

При разминировании снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в городе Стаханов пострадали два сапера. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там уточнили, что инцидент был зафиксирован в четверг, 23 июня. Неразорвавшийся боеприпас сдетонировал на улице Колхозная.

- 23 июня в 11:40 в Стаханове на улице Колхозная при проведении работ по разминированию территорий сотрудниками взвода инженерно-саперных работ Стахановского государственного пожарно-спасательного отряда произошла детонация кассетного боеприпаса РСЗО БМ-27 «Ураган», - пояснили в ведомстве.

В результате взрыва были ранены два сапера 1984 и 1990 годов рождения, у них минно-взрывные и осколочные травмы. В МЧС заявили, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Сейчас они госпитализированы в центральную городскую больницу Стаханова, где ими занимаются медики.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе при обследовании территории промышленного предприятия подорвались на снаряде два энергетика.

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